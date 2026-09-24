Scioglimento Comune di Marano, il Tar boccia il ricorso dell’ex sindaco Morra

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Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Marano Matteo Morra contro lo scioglimento del Comune. La decisione conferma, quindi, il commissariamento dell’Ente. A comunicarlo è stato lo stesso Morra attraverso un post sui social, nel quale commenta anche la recente sentenza della sezione civile del Tribunale di Napoli Nord.

“Ancora una volta è una sentenza che ci lascia esterrefatti sia per la tempistica che per la decisione”, scrive l’ex primo cittadino, riferendosi al pronunciamento del Tar. Morra fa sapere di volersi prendere del tempo per esaminare quanto stabilito dai giudici nelle due sentenze. “Nelle prossime settimane dirò la mia su questa assurda vicenda che ci ha coinvolto e su un procedimento amministrativo di scioglimento che fa acqua da tutte le parti”, aggiunge nel suo messaggio. Con il rigetto del ricorso da parte del Tar del Lazio, il Comune di Marano resta dunque commissariato.

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Il post integrale dell’ex sindaco Matteo Morra

“Cari cittadini, dopo la sentenza della sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord, è arrivata anche quella del Tar del Lazio sul ricorso che avevamo presentato



Ancora una volta è una sentenza che ci lascia esterrefatti sia per la tempistica che per la decisone



Il Tar non ha accolto il nostro ricorso, la Città di Marano resta commissariata



Ora mi prendo un po’ di tempo per riflettere su quanto accaduto o e su quanto scritto dai giudici nelle due sentenze



Nelle prossime settimane dirò la mia su questa assurda vicenda che ci ha coinvolto e su un procedimento amministrativo di scioglimento che fa acqua da tutte le parti”.