Scippo il primo dell’anno a Napoli davanti alla polizia, 59enne in manette

PUBBLICITÀ

Momenti di tensione nel cuore del Centro Direzionale di Napoli, dove nel primo pomeriggio di ieri si è consumata un’aggressione culminata in una rapina. La Polizia di Stato ha fermato un uomo di 59 anni, napoletano, già conosciuto dagli investigatori per precedenti penali, tra cui reati analoghi e lesioni personali.

Il fatto è avvenuto in via Taddeo da Sessa. Durante un’attività di pattugliamento, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno assistito a una scena improvvisa di violenza: il 59enne stava colpendo una donna nel tentativo di sottrarle la borsa. Dopo l’aggressione, l’uomo è riuscito a impossessarsi dell’oggetto e si è dato alla fuga.

PUBBLICITÀ

L’intervento dei poliziotti è stato immediato. Gli agenti hanno inseguito il rapinatore, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo nel giro di pochi minuti. Condotto negli uffici di polizia, l’uomo è stato arrestato. La borsa è stata recuperata e riconsegnata alla vittima, mentre proseguono le procedure e gli accertamenti previsti.