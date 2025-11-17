Scontro camion-moto nel Salernitano, morto il 45enne Sabato

PUBBLICITÀ

Ieri mattina lungo l’A2 del Mediterraneo c’è stato drammatico scontro tra un camion e una moto nei pressi dello svincolo di Campagna. Il 45enne Sabato Mele è caduto sull’asfalto riportando gravi ferite in varie parti del corpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l’hanno portato d’urgenza in ospedale dove è deceduto. Sula dinamica indaga la Polizia Stradale. I funerali della vittima si terranno martedì alle ore 10 nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Pontecagnano.

Il cordoglio per la morte di Sabato Mele

“La Pro Loco oggi Pontecagnano Faiano perde un ragazzo straordinario: 𝐮𝐧 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 pieno di energia, sempre attivo e profondamente legato al suo lavoro di orafo, che svolgeva con passione e dedizione. La sua scomparsa improvvisa in un incidente in moto lascia un vuoto enorme. 𝐂𝐢𝐚𝐨 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐢𝐧𝐨. Tutti noi ci stringiamo alla famiglia e ai tanti amici che gli voleva bene”.

