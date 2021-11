Scoppia la festa a Giugliano, centrato un ‘5’ al SuperEnalotto

Scoppia la festa a Giugliano grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 6 novembre – come riportato dall’agenzia AgiProNews – è stato centrato un ‘5’ dal valore di 33mila euro. La giocata vincente è stata effettuata e convalidata nella tabaccheria di via Vittorio Veneto 9/13 a Giugliano.

Intanto, il Jackpot è salito a quota 106,8 milioni di euro, che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro Montappone. In Campania, invece, l’ultima volta il ‘6’ si è registrato il 30 dicembre 2014, quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, in regione sono state centrate vincite per oltre 204mila euro. La più alta è stata centrata a Napoli, una quaterna da 120mila euro realizzata con una giocata da un euro sui numeri 66-72-75-84 sulla ruota di Torino. Sempre a Napoli è stato centrato un terno secco (26-47-56 sulla ruota partenopea) da 45mila euro. Si festeggia anche a Salerno, con una vincita da oltre 30mila euro, e di nuovo a Napoli, con una vincita da 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 960,6 milioni dall’inizio dell’anno.