Domani le scuole resteranno chiuse anche ad Aversa, infatti, l’annuncio è stato dato dal sindaco Alfonso Golia su Facebook: “Per operare una compiuta verifica sul territorio cittadino dopo le forti precipitazioni della giornata odierna si è reso necessario il provvedimento di chiusura degli Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado“. Oggi la provincia di Caserta è stata colpita durante oggi dal maltempo, infatti, il sindaco del capoluogo ha sospeso le lezioni fino al 5 novembre.

Scuole in Campania giovedì 4 novembre, restano aperte a Napoli e provincia: chiudono nel Casertano

Restano aperte anche domani le scuole di Napoli: la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido fino alle 23,59 di giovedì 4 novembre ma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha deciso di chiudere soltanto i parchi cittadini lasciando dunque aperte le scuole.

Anche in provincia di Napoli torneranno ad aprire tutti gli istituti. Infatti l’ordinanza emanata dai vari sindaci è scaduta oggi, quando era prevista l’allerta meteo arancione. Giovedì 4 novembre, visto che l’allerta è stata declassata a gialla gli istituti saranno aperti in quasi tutti i comuni della provincia. Solo qualche sindaco potrebbe decidere di tenerle chiuse, ma più per i danni che per l’allerta.

“Il bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale ha decretato che, dalle ore 8,00 di domani mattina, la criticità meteo è passata da arancione a gialla. Domani, quindi, le scuole saranno regolarmente aperte”, dice il sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto.

Aperte le scuole anche ad Avellino, Salerno e Benevento. Situazione diversa, invece, nel Casertano, dove molti sindaci hanno deciso per la chiusura.

IN CAMPANIA QUALI COMUNI CHIUDONO LE SCUOLE

Altri sindaci del Casertano hanno invece deciso di chiudere.

Niente lezioni per ora a Aversa, Alvignano, Caserta, Pignataro Maggiore, Villa Literno, Falciano del Massico, San Nicola La Strada, Sessa Aurunca, Castel Volturno, Castel Morrone, Casal di Principe, Santa Maria Capua Vetere, Mondragone, Cancello e Arnone, Teverola, Villa di Briano, San Prisco, Capua, Pastorano, Vitulazio, Casapesenna, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Caiazzo, Caiazzo, Carinola, Teverola, Capodrise, Teano, Parete.