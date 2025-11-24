Scuole chiuse tra Caserta e provincia, l’elenco dei Comuni

PUBBLICITÀ

I sindaci di Caserta e di Aversa hanno chiuso le scuole in seguito all’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile della Campania.

La decisione sulle scuole a Napoli

A causa dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani, martedì 25 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello arancione.

Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. Sarà interdetto l’accesso ai cimiteri, ai parchi, alle spiagge, al pontile Nord di Bagnoli e agli impianti sportivi all’aperto. Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli.

La provincia di Napoli

In questi minuti stanno arrivando le ufficialità per la chiusura delle scuole in provincia di Napoli. Domani la campanella non suonerà nei Comuni di Arzano, Afragola, Mugnano, Marano, Qualiano, Giugliano, Sant’Antimo, Cardito, Calvizzano, Brusciano, Casoria, Casandrino, Villaricca, Ischia, Quarto.

Nell’altre aree del territorio partenopeo le lezioni sono state sospese a Bacoli, Pozzuoli, Piano di Sorrento, Torre del Greco, Sant’Agnello, Castellammare di Stabia, Volla.

Allerta meteo arancione

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato il livello dell’ allerta meteo portandolo ad Arancione su buona parte del territorio campano e, in particolare, sui settori della fascia costiera.

Dalle 23.59 di oggi, sulle zone 1, 2, 3, 5, 6 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento) si passa all’Arancione fino alle 23.59 di domani. Sulle restanti zone della Campania viene prorogato il livello Giallo di ulteriori 24 ore.

Si prevede, infatti, una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità e causare un dissesto idrogeologico diffuso oltre che un rischio idraulico.

Lo scenario meteo è in peggioramento. Si prevedono precipitazioni anche molto intense a carattere di temporale su vasta scala. Quindi il maltempo interesserà ampie porzioni di territorio.

Si prevedono anche venti forti sud-occidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche, in attenuazione dal pomeriggio-sera di domani.

Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.