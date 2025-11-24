Scuole chiuse tra Caserta e provincia, l’elenco dei Comuni

I sindaci di Caserta e di Aversa hanno chiuso le scuole in seguito all’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile della Campania.
La decisione sulle scuole a Napoli
A causa dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani, martedì 25 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello arancione.
Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. Sarà interdetto l’accesso ai cimiteri, ai parchi, alle spiagge, al pontile Nord di Bagnoli e agli impianti sportivi all’aperto. Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli.
La provincia di Napoli
In questi minuti stanno arrivando le ufficialità per la chiusura delle scuole in provincia di Napoli. Domani la campanella non suonerà nei Comuni di Arzano, Afragola, Mugnano, Marano, Qualiano, Giugliano, Sant’Antimo, Cardito, Calvizzano, Brusciano, Casoria, Casandrino, Villaricca, Ischia, Quarto.
Nell’altre aree del territorio partenopeo le lezioni sono state sospese a Bacoli, Pozzuoli, Piano di Sorrento, Torre del Greco, Sant’Agnello, Castellammare di Stabia, Volla.