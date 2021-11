Domani scuole aperte a Napoli, scattano le chiusure in provincia

Domani le scuole a Napoli resteranno aperte. Il Comune ha pubblicato l’avviso: “Allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 18:00 di domenica 28 novembre e fino alle ore 18:00 di lunedì 29 novembre 2021. Fenomeni rilevanti: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti forti sud-occidentali con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Livello di allerta: Arancione. I parchi cittadini resteranno chiusi per tutta la durata dell’allerta meteo“.

SCUOLE CHIUSE IN PROVINCIA DI NAPOLI

Domani scuole chiuse in provincia di Napoli, sindaci firmano le ordinanze. Il primo è stato il primo cittadino di Bacoli, infatti, Josi della Ragione a lo ha comunicato sulla sua pagina Facebook: “Ho appena firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di Bacoli, per la giornata di domani. Sulla nostra città si stanno abbattendo temporali sempre di maggiore intensità. Con forte vento e copiose piogge. E, purtroppo, la situazione non migliorerà in tempi brevi“.

Stessa decisione presa dal sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno: “Cari concittadini, anche per domani, 29 novembre, la Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino metereologico che segnala allerta arancione sulle nostre zone. In base alle previsioni dell’Areonautica Militare, infatti domani sono previsti temporali, accompagnati da forti raffiche di vento. Pertanto, come in buona parte dei comuni del Vesuviano, ho deciso di tenere chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Statali e non, compresi gli asili nido d’infanzia. Per tutelare l’incolumità dei cittadini, resteranno chiusi nuovamente anche il cimitero, i parchi pubblici e le ville. Confidiamo in un miglioramento nella giornata di martedì, intanto però raccomando a tutti di prestare la massima attenzione“.

Stessa decisione anche a Arzano, Afragola, Casoria, Cardito, Caivano, Crispano, Portici, Quarto, San Giorgio a Cremano, Barano di Ischia, Monte di Procida, Ercolano, Torre del Greco, Volla, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Pozzuoli. Ricordiamo che anche a Napoli e a Marano le scuole resteranno aperte mentre restano chiusi solo i parchi cittadini.