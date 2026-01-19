PUBBLICITÀ
Secondigliano piange Gaetano Amato, è morto lo storico commerciante

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Secondigliano è in lutto per la scomparsa di Gaetano Amato, volto storico del commercio di quartiere e titolare di una profumeria diventata negli anni un punto di riferimento per residenti e clienti provenienti da tutta l’area nord di Napoli. La notizia della sua morte, comunicata dai familiari, ha suscitato profonda commozione.

Amato era considerato uno dei commercianti più conosciuti e apprezzati della zona, stimato per la professionalità, la correttezza e il rapporto umano che aveva saputo costruire con la clientela e con gli altri esercenti. Per lungo tempo ha rappresentato una figura centrale nella vita commerciale e sociale di Secondigliano, contribuendo a rafforzare il senso di comunità del quartiere.

Lascia la moglie, i due figli e gli amati nipoti, ai quali in queste ore stanno giungendo numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza. L’ultimo saluto a Gaetano Amato si terrà oggi, lunedì 19 gennaio, alle ore 11, presso la Chiesa dei Fiorentini in piazza degli Artisti, al Vomero, dove amici, parenti e conoscenti si riuniranno per rendergli omaggio e accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

