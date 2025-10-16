PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestrato a Napoli noto complesso sportivo, non aveva la licenza edilizia
CronacaCronaca locale

Sequestrato a Napoli noto complesso sportivo, non aveva la licenza edilizia

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Sequestrato a Napoli noto complesso sportivo, non aveva la licenza edilizia
Sequestrato a Napoli noto complesso sportivo, non aveva la licenza edilizia
PUBBLICITÀ
Gli agenti dell’unità operativa Fuorigrotta della Polizia Locale sono intervenuti a Pianura a seguito di un esposto ed hanno accertato che su di un’area di circa 10mila metri quadrati è stato realizzato un complesso sportivo in assenza di titolo edilizio. L’impianto è costituito da 4 campi di calcetto, spogliatoi, uffici e bar. Inoltre, a servizio del complesso è stato realizzato un parcheggio scoperto di 80 metri quadri.
Gli agenti hanno provveduto a sottoporre a sequestro l’intera area e a deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare per le violazioni della normativa urbanistica e del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati