Sequestrato a Napoli noto complesso sportivo, non aveva la licenza edilizia

PUBBLICITÀ

Gli agenti dell’unità operativa Fuorigrotta della Polizia Locale sono intervenuti a Pianura a seguito di un esposto ed hanno accertato che su di un’area di circa 10mila metri quadrati è stato realizzato un complesso sportivo in assenza di titolo edilizio. L’impianto è costituito da 4 campi di calcetto, spogliatoi, uffici e bar. Inoltre, a servizio del complesso è stato realizzato un parcheggio scoperto di 80 metri quadri.

Gli agenti hanno provveduto a sottoporre a sequestro l’intera area e a deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare per le violazioni della normativa urbanistica e del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.