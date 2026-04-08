Indagine contro i clan Di Lauro e Senese, scatta il sequestro milionario

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I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, collaborati dai reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. L’operazione si inquadra nella strategia di contrasto ai patrimoni illeciti attraverso l’istituto della cosiddetta “confisca allargata” (ex art. 240-bis C.P.), viene colpita l’ingente disponibilità finanziaria di quattro soggetti attualmente detenuti, tra i quali figurano due elementi di spicco della criminalità organizzata capitolina, tutti arrestati nel corso dell’operazione, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma il 5 dicembre 2025, nei confronti di 14 persone indiziate, a vario titolo, di reati di estrema gravità, tra cui tentato omicidio, porto abusivo di armi, traffico di stupefacenti, nonché estorsioni e sequestri di persona aggravati dal metodo mafioso.

Il blitz contro i clan Di Lauro e Senese

Il provvedimento scaturisce da complesse indagini economico-finanziarie, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma a seguito delle citate misure cautelari, che sono state integralmente recepite dalla DDA della Procura di Roma e che hanno evidenziato una significativa sproporzione tra il valore dei beni mobili e finanziari nella disponibilità dei soggetti (e dei rispettivi nuclei familiari) rispetto ai redditi ufficiali dichiarati o alle attività economiche svolte.

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Nel corso dell’operazione sono stati posti sotto sequestro i seguenti beni dal valore complessivo stimato per oltre 1.000.000 euro: 3 auto e 1 moto, 20 orologi di lusso, numerosi rapporti finanziari e 2 cassette di sicurezza. Alcuni di questi beni, oltre a quelli previsti dal decreto di sequestro preventivo, sono stati sequestrati dai Carabinieri durante le fasi esecutive, trovati su conti correnti nella disponibilità della moglie di uno dei principali indagati, e 7 orologi di lusso, del valore di circa 150 mila euro, all’interno di una cassetta di sicurezza nella disponibilità di uno degli indagati.