Fumata bianca al Quirinale, Sergio Mattarella confermato Presidente della Repubblica

Terminata da pochi minuti l’ottava votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Come preannunciato, Sergio Mattarella ha raggiunto il Quorum dei 505 voti necessari ed è stato così proclamato nuovamente Capo dello Stato. Fondamentale la mediazione di Draghi che, questa mattina, avrebbe avuto un lungo colloquio con il Presidente, al quale avrebbe chiesto di restare al Quirinale “per il bene e la stabilità del Paese”. I leader di maggioranza hanno dunque incontrato al Colle l’attuale Capo dello Stato, che ha confermato la sua disponibilità: “Se serve ci sono”.

L’incontro tra Sergio Mattarella e Mario Draghi

Oggi Draghi ha avuto un colloquio di circa mezz’ora con il presidente Mattarella, a margine del giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Corte Costituzionale. Si è anche avuta notizia anche di una telefonata fra Salvini e Draghi.

“Oggi pomeriggio rieleggeremo un grande presidente. #Mattarella #Quirinale”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci. “Si può andare finalmente verso la chiusura. In questi minuti si stanno creando le condizioni trasversali per recepire i chiari segnali del Parlamento. Non perdiamo altro tempo, serve stabilità”. E’ quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

Letta posta foto matita: “Votato Mattarella, me la tengo tra i ricordi belli”

“La matita con la quale ho appena votato Mattarella. Me la tengo tra i ricordi. Belli”. Così Enrico Letta postando una foto su Twitter della matita con cui ha espresso il voto in aula.