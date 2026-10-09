Festa del Sacro Cuore, tre concerti ma nessuno spettacolo di fuochi pirotecnici

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Stamattina il sindaco Pierluigi Schiattarella e l’assessore Genny Santopaolo hanno presentato il programma della Festa del Sacro Cuore di Gesù. Subito balza all’occhio una novità per i cittadini di Mugnano: non ci sarà lo spettacolo pirotecnico dei fuochisti, sostituito dai droni pirotecnici che si esibiranno giovedì 22 ottobre nella villetta Gianni Rodari.

Saranno invece tre i concerti per i mugnanesi: il gruppo musicale ‘o Rom suonerà in piazza Municipio il 17 ottobre; il 21 ottobre Rosario Miraggio terrà la sua esibizione nella villetta Rodari (e non in via Pavese come gli anni scorsi), che sarà aperta dal brano Felicità del giovane cantante Fra; il giorno dopo, nella stessa location, ci sarà Tony Tammaro con il suo show. Lo spettacolo di cabaret di Ciro Ceruti si terrà il 16 ottobre.

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Niente fuochi d’artificio al Sacro Cuore di Gesù, la posizione dell’amministrazione di Mugnano

Il sindaco Schiattarella e l’assessore Santopaolo hanno chiarito le motivazioni legate all’assenza dello spettacolo pirotecnico: «Non ci sono gli spazi necessari per distanziare i calibri dei fuochi d’artificio. Con lo spettacolo dei droni vogliamo inserire un elemento innovativo nella storica Festa del Sacro Cuore. Dobbiamo garantire la sicurezza dei nostri cittadini».

“Abbiamo scelto via Di Vittorio proprio per rendere partecipe tutta la città e portare la festa anche fuori dai luoghi tradizionali del centro. Vogliamo una manifestazione capace di custodire il valore della devozione e, allo stesso tempo, di innovare, facendo incontrare la tradizione del Sacro Cuore di Gesù con nuove forme di spettacolo e intrattenimento“, ha aggiunto il sindaco Schiattarella.

Sul versante religioso, le celebrazioni partiranno giovedì 15 ottobre con la cerimonia della discesa della statua dal Santuario e troveranno il proprio apice con la processione della statua del Sacro Cuore, che sfilerà per le strade della città dalle otto di mattina fino alle ventitré del 18 ottobre. Il 20 ottobre è prevista la Sagra del Pesce al Mercato Ittico di Mugnano e, in quell’occasione, sarà allestito il maxischermo per la visione della partita di Champions League Napoli-Bodø/Glimt.

Tra le novità di questa edizione, le tradizionali luminarie in piazza Suor Maria Pia Brando saranno sostituite da proiezioni artistiche con immagini dedicate al Sacro Cuore di Gesù, in un percorso che unirà spiritualità e linguaggi visivi contemporanei.

Festa del Sacro Cuore di Gesù, il programma completo

Giovedì 15 Ottobre

ORE 09:00 – Santuario del Sacro Cuore di Gesù

Santa Messa e Discesa della Statua

ORE 11:00 – Stadio A. Vallefuoco

Partita del Cuore

ORE 18:00 – Parcheggio del C.C. Mugnano

Inaugurazione 6°Edizione Mugnano sul Ghiaccio

Venerdì 16 Ottobre

ORE 20:30 – Piazza Municipio

Spettacolo “Vita da Attore” di Ciro Ceruti

Sabato 17 Ottobre

ORE 08:30 Per le strade cittadine

Raccolta doni accompagnata dalla Band musicale Divisione Giglio

ORE 10:30-13:30/ 17:00-20:00 Santuario del Sacro Cuore Di Gesù

Esposizione e laboratori “Brickanti Mattoncini al SUD”

A partire dalle ORE 18:00 – tra Piazza Municipio e Piazza Suor Maria Pia Brando

Artisti di strada, animazione e giochi per bambini

Vendita all’asta condotta dal Cav. Gigiotto

Sagra degli antichi sapori e mercatino degli hobbisti

Danilo e Federica Show

Radio Rom TOUR 2026

Domenica 18 Ottobre

ORE 07:00 – Piazza Suor Maria Pia Brando

Messa Solenne. Ariana Mattutina e a seguire Solenne Processione.

ORE 18:30 Piazza Municipio

Concerto Bandistico Lirico-sinfonico diretto dal Maestro Pasquale Aiezza

Al termine della processione, in Piazza Suor Maria Pia Brando spettacolo di VideoMapping 3d dedicato al

Sacro Cuore

Lunedì 19 Ottobre

ORE 20:00 – Piazza Municipio

Spettacolo bambini del Sacro Cuore “Cara Terra”

A seguire esibizione scuole di ballo del territorio

Martedì 20 Ottobre

Dalle ORE 18:00 – Mercato Ittico

Sagra del Pesce

Proiezione su Maxischermo della partita Napoli vs Bodo/Glimt

Mercoledì 21 Ottobre

ORE 21:00 – Via Di Vittorio

Rosario Miraggio live Tour

Giovedì 22 Ottobre

ORE 20:30 – Via di Vittorio

Tony Tammaro Show

ORE 22:00

Spettacoli Droni pirotecnici

Food e mercatini