Una vera e propria ‘enciclopedia’ delle truffe è quella che emerge nelle oltre duecento pagine dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Avellino, Mauro Tringali, che ha disposto gli arresti domiciliari per tre persone, tra le quali un avvocato, per frode nei confronti di numerose assicurazioni auto operanti sul territorio nazionale.

Sgominata la cricca dei falsi incidenti stradali, coinvolte 135 persone in tutta la Campania

Le indagini, che coinvolgono 135 persone, vennero avviate nel 2020 dal Commissariato della Polizia di Stato di Lauro, diretto dal vice questore Elio Iannuzzi e coordinate dalla Procura del capoluogo irpino guidata da Domenico Airoma.

Centinaia i falsi incidenti grazie ai quali sono stati fraudolentemente incassati risarcimenti per molte migliaia di euro. L’organizzazione delle truffe si avvaleva di avvocati, medici, periti e aveva la sua base nel Vallo di Lauro. Uno degli indagati aveva incassato i risarcimenti per otto consecutivi falsi sinistri, tra i quali il danneggiamento subito da barche nel corso del loro trasferimento, nei mesi invernali, su bisarche in capannoni di campagna.

Le tre persone agli arresti domiciliari, la Procura aveva chiesto al Gip la misura cautelare in carcere per complessivi undici indagati, sono residenti nei comuni irpini di Quindici e Taurano.