Si torna a sparare a Napoli, uomo in ospedale: indagini in corso

Appena un’ora fa Francesco Acampa, 62enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. È stato ferito alla gamba destra da un proiettile esploso verosimilmente in via Martucci, nel quartiere Barra. Indagini in corso dei Carabinieri Del Nucleo Operativo di Poggioreale per definire dinamica e motivazioni. Il 62enne è ancora in ospedale, non è in pericolo di vita.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Si torna a sparare a Napoli, ferito figlio del ras Perfetto [ARTICOLO 19/05/2022]

Ancora una notte di sangue a Napoli. L’obiettivo questa volta il figlio di uno dei ras indicati come uno dei registi della nuova guerra di Pianura, Vitale Perfetto. Il giovane, 20enne incensurato, sarebbe stato colpito in via Cinthia alla spalla e braccio sinistro. Il padre viene indicato come uno degli eredi del gruppo Pesce-Marfella, quello che insieme ai Carrillo starebbe contendendo le piazze del quartiere ai Calone-Marsicano. Il giovane, subito dopo il raid, è stato trasportato al vicino ospedale San Paolo anche se ha rifiutato il ricovero. Già l’anno scorso il nome dei Perfetto era ritornato al centro delle cronache quando vi era stata una stesa nei pressi dell’abitazione della famiglia. A Pianura, come nella vicina Soccavo, la situazione resta tesa.

La stesa contro l’abitazione di Vitale Perfetto

Era il giugno dello scorso anno quando i sicari entrarono in azione esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di Vitale Perfetto (leggi qui l’articolo). Secondo i riscontri raccolti dagli uomini del locale commissariato (dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre) i killer, prima di sparare, urlarono facendo proprio il nome del giovane ferito la scorsa notte. Ben tredici i colpi di pistola (calibro 9×21) esplosi all’indirizzo del portone dello stabile dove abitano i Perfetto: Vitale Perfetto viene indicato come colui che, insieme a Lorenzo Carrillo, starebbe cercando di ricostituire il gruppo un tempo organico al clan Pesce-Marfella.