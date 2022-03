Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposano. Location e invitati del matrimonio simbolico

Circa un mese fa Silvio Berlusconi aveva rotto il silenzio sulle presunte e imminenti nozze con la compagna Marta Fascina: “Il nostro amore non ha bisogno di essere formalizzato”.

Il matrimonio simbolico di Silvio Berlusconi

Ma, recentemente, il leader di Forza Italia aveva precisato: “Stiamo progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”. Adesso, a fornire dettagli sull’organizzazione, ci pensa il Corriere. Come anticipato da diversi rumors, l’evento dovrebbe avere luogo sabato 19 marzo, a Lesmo, nella Villa Gernetto. Sede anche dell’Università della Libertà e dei ritiri pre-partita del Monza. Una “festa dell’amore”, un “matrimonio simbolico” che pare abbia fatto storcere il naso alle persone più vicine al Cavaliere. I più, infatti, sembrerebbero contrari ad un festeggiamento (senza valore giuridico) in un momento così delicato a livello geopolitico.

Il compromesso per festeggiare le nozze

In realtà, a quanto pare, alla fine Berlusconi si sarebbe convinto a rinunciare alla ‘celebrazione dell’idillio’. Tuttavia, la fidanzata 32enne è stata irremovibile: il matrimonio simbolico ‘s’ha da fare’. Il compromesso potrebbe essere quello di una cerimonia non troppo sfarzosa.

Quanti e quali saranno gli invitati

Secondo i rumors, saranno presenti circa 50-60 invitati. In primis, i figli – anche se non tutti, poiché qualcuno avrebbe “impegni precedenti”. Poi, i nipoti, la famiglia della sposa e ancora altri ospiti. Tra questi, spiccano i seguenti nomi: Confalonieri, Galliani, Letta, Licia Ronzulli, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Paolo Barelli e Valentino Valentini. Alleati e ministri non saranno presenti. Inoltre, Chi Magazine parrebbe accreditato a realizzare un servizio con scatti inediti.

Chi celebrerà il matrimonio di Berlusconi

Ad “officiare la cerimonia“, secondo le voci che circolano, sarà la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. Dopodiché, i due prima si leggeranno le reciproche promesse d’amore, poi ci sarà lo scambio dei doni e delle fedi. Gli altri dettagli, al momento, non sono noti. È probabile che si scoprirà qualcosa di più nelle prossime ore. E sabato stesso.