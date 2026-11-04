Sirene al campo rom di Secondigliano, scattano denunce e sequestri

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Servizio straordinario di controllo dei Carabinieri nel campo rom di Secondigliano, lungo la Circumvallazione Esterna. L’operazione, condotta dai militari della Compagnia Stella e del Nucleo Radiomobile di Napoli, ha portato a tre denunce e al sequestro di 52 veicoli.

Tra i denunciati un 17enne, ritenuto responsabile di fuga pericolosa, una 47enne accusata di ricettazione perché proprietaria di un veicolo radiato dalla circolazione nel 2023 per intestazione fittizia, e un 24enne denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

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Secondo quanto accertato dai militari, il giovane avrebbe ostacolato ripetutamente il controllo di un Peugeot Expert privo di copertura assicurativa, interrompendo le attività operative. Nel corso del servizio i Carabinieri hanno identificato 38 persone, di cui 27 già note alle forze dell’ordine, e controllato 52 veicoli, compresi 19 con targa estera. Tutti i mezzi sottoposti a verifica sono stati sequestrati.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica della regolarità dei veicoli in circolazione.