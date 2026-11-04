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Un grave lutto ha scosso l’intera comunità di Pomigliano D’Arco. Antonio Ventrone, giovane Maresciallo della Guardia di Finanza, è morto a soli 28 anni a causa di un brutto male che, in breve tempo, lo ha portato via.

Dolore a Pomigliano per Antonio, addio al giovane maresciallo della Finanza e calciatore

Antonio prestava servizio a L’Aquila, in Abruzzo, dove aveva saputo farsi apprezzare per la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrati nel proprio lavoro. Una giovane vita spezzata troppo presto, lasciando sgomento e tristezza tra familiari, amici e colleghi.

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Accanto alla carriera militare, coltivava una grande passione per il calcio. Nella stagione 2024/2025 aveva vestito la maglia del Valle Pretara Calcio. Anche la società sportiva ha voluto ricordarlo con parole di affetto, sottolineando le sue qualità umane e sportive e manifestando vicinanza alla famiglia e ai colleghi della Guardia di Finanza.

Nella giornata di ieri, martedì 3 novembre, si sono svolti i funerali presso la Chiesa Maria SS. del Suffragio di Pomigliano d’Arco, dove parenti, amici e conoscenti si sono ritrovati per tributargli l’ultimo saluto. Antonio aveva soltanto 28 anni e tanti progetti ancora da realizzare. Una scomparsa che addolora profondamente la comunità di Pomigliano d’Arco e il mondo della Guardia di Finanza.