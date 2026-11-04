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E’ atteso oggi dal Gip del Tribunale di Napoli Kevin Rega, il 25enne che alla guida di un Range Rover ha travolto, nella giornata di domenica scorsa a Massa di Somma, la Ford Ka alla cui guida c’era il 55enne Gennaro Costanzo, morto sul colpo. Ferita la compagna e anche il nipotino di 3 anni che viaggiavano in auto con la vittima.

Incidente mortale a Massa di Somma, il 25enne alla guida del Suv atteso per convalida fermo

Il piccolo è già stato dimesso dall’ospedale Santobono di Napoli, ha riportato solo qualche contusione: più gravi, invece, le condizioni della donna, che dovrà subire due interventi ad anca e spalla e non è stata ancora messa a conoscenza della morte del compagno.

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Questa mattina Rega, assistito dall’avvocato Rosario Arienzo, dovrà spiegare al gip del tribunale di Napoli cosa è accaduto precisamente nella giornata di domenica. I reati contestati sono di omicidio stradale e omissione di soccorso: il 25enne si è costitutito accompagnato dal suo legale ai carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio che seguono le indagini. In quella circostanza ha confessato il reato.

Ora dovrà spiegare perché guidava senza patente, mai conseguita, e i rapporti con la persona che gli ha prestato la patente con la quale ha poi noleggiato l’auto.