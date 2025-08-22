PUBBLICITÀ
HomeCronacaSkipper di Bacoli morto in Costa Smeralda, accertamenti tecnici sullo yacht
CronacaCronaca locale

Skipper di Bacoli morto in Costa Smeralda, accertamenti tecnici sullo yacht

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Skipper di Bacoli morto in Costa Smeralda, accertamenti tecnici sullo yacht
Giovanni Marchionni
PUBBLICITÀ

In serata inizieranno le perizie sulla barca ormeggiata nella Marina di Portisco nella quale è stato ritrovato senza vita Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli  la mattina dello scorso 8 agosto.

Nel pomeriggio in tribunale a Tempio Pausania verrà affidato l’incarico per gli accertamenti tecnici sullo yacht di proprietà di una imprenditrice campana, disposti dal procuratore della Repubblica Gregorio Capasso e dalla sostituta Milena Aucone, che hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

PUBBLICITÀ

I consulenti – per la famiglia del giovane l’ingegnere Antonio Scamardella e per la procura Giuseppe Mangano – si soffermeranno sul vano delle batterie e sul serbatoio delle acque nere del wc chimico installato a bordo del natante alle porte della Costa Smeralda.

L’ipotesi sulla morte di Giovanni Marchionni

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto al giovane si è ipotizzato che la sua morte possa essere stata causata dalle esalazioni nocive prodotte dalle sostanze contenute nel wc chimico, ma l’autopsia eseguita nei giorni scorsi non ha dato risposte certe sulla causa del decesso. Gli ulteriori esami tossicologici porteranno fare chiarezza sulla vicenda.

In Campania la direzione generale dell’Inail ha avviato una indagine per accertare l’eventuale sussistenza di un infortunio sul lavoro. Da subito infatti la famiglia, gli amici e il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione hanno sostenuto che Marchionni si trovasse in Sardegna sullo yacht per lavoro.

Circostanza che invece gli imprenditori campani hanno da sempre smentito, affermando che il giovane stava trascorrendo sull’imbarcazione alcune giornate di vacanza, ospite dei proprietari che hanno nominato due legali, Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati