Soldi, hashish e cocaina in casa: 22enne in manette ad Afragola

PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Romolo Murro ad Afragola, hanno notato un giovane con fare guardingo che stava cedendo qualcosa ad un soggetto in cambio di una banconota. I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 6 involucri di cocaina e di 35 euro; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

PUBBLICITÀ

Infine, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto, ben occultati, 49 involucri di cocaina, 37 involucri di hashish, 81 di marijuana, 405 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa, 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.