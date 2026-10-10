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I Carabinieri della stazione di Casavatore hanno presidiato aree sensibili della cittadina a nord di Napoli, con un intervento che ha portato all’arresto di due residenti e noti alle forze dell’ordine. Si tratta di Carmine Buccino e Salvatore Orefice, rispettivamente di 57 e 49 anni.

Durante l’operazione, un cliente si è avvicinato a un’auto ferma davanti a un bar, scambiando una banconota con qualcosa che sembrava una dose di droga. I militari, poco distanti, hanno bloccato un probabile tentativo di fuga del conducente. Il cliente è riuscito a dileguarsi.

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Sorpresi a spacciare fuori al bar a Casavatore, pusher finiscono in manette

La perquisizione ha consentito di sequestrare 61 dosi di cocaina nascoste in due sacche di jeans nell’auto. Nelle tasche del 57enne sono stati rinvenuti 890 euro in contanti; anche per il 49enne è stata trovata disponibilità di denaro contante, con 165 euro sequestrati.

Gli arrestati sono stati accompagnati in carcere con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Ora le indagini proseguono per risalire ai loro fornitori al giro di clienti e per conto di stavano spacciando.

I carabinieri continuano a presidiare la città. Si teme che lo scontro verbale sui social tra gli Amato-Pagano e i Ferone si trasformi in scontro armato con il conseguente spargimento di sangue.