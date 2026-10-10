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La consulenza tecnico autoptica depositata il 5 ottobre 2026 “esclude profili di responsabilità professionale a carico del primario Felice Pirozzi e del personale sanitario che ebbe in cura la paziente”.

Lo sottolinea, in una nota, l’avvocato Gabriele Di Criscio, in merito all’inchiesta sulla morte di Antonia Francesca Tucci, la 24enne di Afragola deceduta nella Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli, dopo un intervento effettuato nell’ospedale napoletano in regime di intramoenia.

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Francesca Tucci morta al Cardarelli, l’avvocato: “Escluse responsabilità per i medici”

Sulla vicenda la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, affidato al pm Mario Canale. Nel registro degli indagati sono stati iscritti Pirozzi, direttore di chirurgia generale, e altri due medici della sua equipe. La ragazza è morta lo scorso 3 luglio, la salma era stata sequestrata ed era stato dato incarico per l’autopsia. I familiari della giovane sono assistiti dagli avvocati Massimo Lanna, Massimo D’Errico e Francesco Petruzzi.

“I consulenti – spiega Di Criscio, difensore di Pirozzi – hanno ritenuto corretti la gestione della fase preoperatoria, l’indicazione chirurgica e l’esecuzione dell’intervento. Hanno inoltre giudicato priva di censure la gestione postoperatoria della complicanza che rese necessario un secondo intervento, anch’esso eseguito tempestivamente e correttamente. In conclusione, affermano che non sono ravvisabili profili di colpa generica o professionale, né omissioni o errori diagnostici o terapeutici”.

Le complicanze che hanno determinato la morte di Francesca Tucci, conclude il legale, secondo quanto emerso dalla perizia non sarebbero quindi da ricondurre alla condotta dei medici che hanno assistito la ragazza e sarebbero state affrontate nel modo corretto.