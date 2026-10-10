HomeCronacaFrancesca Tucci morta al Cardarelli, l'avvocato: "Escluse responsabilità per i medici"
CronacaCronaca locale

Francesca Tucci morta al Cardarelli, l’avvocato: “Escluse responsabilità per i medici”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Francesca Tucci morta al Cardarelli, l'avvocato:
Francesca Tucci morta al Cardarelli, l'avvocato: "Escluse responsabilità per i medici"
PUBBLICITÀ

La consulenza tecnico autoptica depositata il 5 ottobre 2026 “esclude profili di responsabilità professionale a carico del primario Felice Pirozzi e del personale sanitario che ebbe in cura la paziente”.

Lo sottolinea, in una nota, l’avvocato Gabriele Di Criscio, in merito all’inchiesta sulla morte di Antonia Francesca Tucci, la 24enne di Afragola deceduta nella Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli, dopo un intervento effettuato nell’ospedale napoletano in regime di intramoenia.

PUBBLICITÀ

Francesca Tucci morta al Cardarelli, l’avvocato: “Escluse responsabilità per i medici”

Sulla vicenda la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, affidato al pm Mario Canale. Nel registro degli indagati sono stati iscritti Pirozzi, direttore di chirurgia generale, e altri due medici della sua equipe. La ragazza è morta lo scorso 3 luglio, la salma era stata sequestrata ed era stato dato incarico per l’autopsia. I familiari della giovane sono assistiti dagli avvocati Massimo Lanna, Massimo D’Errico e Francesco Petruzzi.

“I consulenti – spiega Di Criscio, difensore di Pirozzi – hanno ritenuto corretti la gestione della fase preoperatoria, l’indicazione chirurgica e l’esecuzione dell’intervento. Hanno inoltre giudicato priva di censure la gestione postoperatoria della complicanza che rese necessario un secondo intervento, anch’esso eseguito tempestivamente e correttamente. In conclusione, affermano che non sono ravvisabili profili di colpa generica o professionale, né omissioni o errori diagnostici o terapeutici”.

Le complicanze che hanno determinato la morte di Francesca Tucci, conclude il legale, secondo quanto emerso dalla perizia non sarebbero quindi da ricondurre alla condotta dei medici che hanno assistito la ragazza e sarebbero state affrontate nel modo corretto.

Francesca Tucci morta al Cardarelli, depositato l’esito dell’autopsia sulla 24enne

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ