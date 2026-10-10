Oltre 2mila maglie del Napoli false vendute su TikTok, scatta il maxi sequestro

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Pubblicizzava la vendita sui social, prima di essere denunciato per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione: 2.338 magliette della SSC Napoli false.

Oltre 2mila maglie del Napoli false vendute su TikTok, scatta il max sequestro

La Guardia di Finanza ha individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie degli Azzurri riprodotte nell’occasione del centenario della fondazione della società calcistica.

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L’attività investigativa e il successivo controllo eseguito sull’autovettura in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione, effettuata presso la sua residenza, ha permesso di recuperare più dì 2.100 articoli della stessa specie, stoccati nel box pertinente all’abitazione.

Da un attento esame della merce è emerso come le maglie fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario della SSC Napoli. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l’utente direttamente al sito ufficiale della SSC Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l’originalità del prodotto.