I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne che tentava di forzare una vetrina di un negozio di abbigliamento in zona Vomero, a Napoli.

Sorpreso mentre scassinava una vetrina, arrestato lo specialista dei furti nei negozi al Vomero

E’ stato sorpreso da una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, nei pressi di piazza Fanzago, mentre danneggiava la vetrina per rubare la merce esposta.

Il rapinatore, bloccato dopo un inseguimento, è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso nonché di due sacchi contenenti merce, trafugata da furti commessi poco prima.

Il 50enne napoletano, senza fissa dimora, è già noto alle forze di polizia in quanto arrestato più volte per furto e ricettazione.

L’autorità giudiziaria ha disposto per lui il giudizio con rito direttissimo. Al termine dell’udienza è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione e chiuso nella Casa Circondariale di Poggioreale, per i reati di tentato furto aggravato e ricettazione.