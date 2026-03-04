Spacciava la ‘droga dell’amore’ a Ponticelli, 24enne bloccato nel rione

PUBBLICITÀ

Un tempo roccaforte del clan Sarno, il rione De Gasperi di Ponticelli ha vissuto diverse vite. Parliamo degli oltre 600 alloggi, costruiti con i fondi del piano Marshall, in parte liberati nella seconda decade del 2000.

In parte, perché le recenti assegnazioni in un complesso popolare più moderno non hanno fermato le occupazioni. Le case del De Gasperi furono murate, letteralmente.

Con la demolizione all’orizzonte. Tuttavia, piuttosto che essere cancellati dalla topografia dell’area est di Napoli, gli alloggi vennero occupati abusivamente ancora una volta.

E di questo passo, un loop di anni che ha assistito a molti “subentri” coatti e a un ripopolamento che appare inarrestabile.

PUBBLICITÀ

Spaccio nell’appartamento occupato

Alfredo Clemente, 24enne napoletano, è tra coloro che occupano abusivamente un appartamento nel rione grigio sporco, alle spalle dell’Ospedale del Mare.

Ed è anche quello che è finito in manette, non perché ospite indesiderato (motivo per il quale è stato comunque denunciato, ndr) ma per detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno trovato in quella casa 18 grammi di cocaina e una dose di MDMA, la droga dell’amore. Sulle pareti scrostate del caseggiato anche un impianto di videosorveglianza, installato per monitorare – evidentemente con scarsi risultati – i controlli delle forze dell’ordine. Lo stupefacente è stato sequestrato e così il materiale per il confezionamento e la pesatura. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio