Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Spaccio in "rosa" nel rione Salicelle, la droga venduta da tre donne
Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne di Acerra, con precedenti di polizia, anche specifici, e denunciato tre donne di 31, 23 e 25 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Salicelle ad Afragola, hanno controllato il 21enne, trovandolo in possesso di un panetto di hashish del peso di 97 grammi.

Ancora, i poliziotti del medesimo Commissariato hanno effettuato un controllo presso un’abitazione nel rione Salicelle, dove erano presenti tre donne che sono state trovate in possesso di un involucro di hashish e di 10.513 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

