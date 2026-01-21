Spara al culmine della lite fuori al bar, 21enne arrestato a Scafati

PUBBLICITÀ

Il 21enne R.A. è stato arrestato poiché è stato ritenuto il responsabile del tentato omicidio avvenuto nella notte del 4 gennaio scorso nel centro cittadino. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Tenenza di Scafati al termine di una lunga e articolata attività investigativa. Il ragazzo, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Fuorni, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria come riporta Agro24.

Poco dopo l’1:30, nei pressi di un noto bar sul corso Nazionale, quando una lite tra più giovani, tutti coetanei e residenti nel centro storico di Scafati, è degenerata in una violenta rissa. Durante i momenti dello scontro, il 25enne A.P. è stato raggiunto alle spalle da un colpo di arma da fuoco mentre cercava di allontanarsi dal luogo dopo la colluttazione.

PUBBLICITÀ

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore, dove i medici hanno riscontrato la presenza di un proiettile conficcato nella schiena. Fortunatamente, il colpo non ha interessato organi vitali, evitando conseguenze irreversibili. Dall’ospedale è partita la segnalazione ai Carabinieri, che hanno avviato sin da subito un’indagine.