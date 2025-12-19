Spia le figlie minorenni della compagna, aveva le foto hot sul cellulare

PUBBLICITÀ

Racconto da brividi in quel dì nella provincia di Udine dove un uomo, elettricista e installatore di sistemi di videosorveglianza di professione, ha nascosto in casa, in particolare in bagno, delle microcamere per riprendere le figlie minorenni della compagna. L’uomo avrebbe collocato delle telecamere anche in casa di altre vittime, creando così un repertorio di fotografie classificate per anno e nominativo.

La scoperta della mamma

Lo scorso settembre, la madre delle due ragazzine avrebbe scoperto delle fotografie sul cellulare del compagno che ritraevano le figlie nude. La donna si è immediatamente recata dai carabinieri che hanno dato avvio ad una attività investigativa da parte dei militari della Sezione Cyber del Nucleo Investigativo di Trieste.

PUBBLICITÀ

Il telefono distrutto dall’elettricista che spiava le minorenni

L’uomo ha cercato di distruggere il suo telefono prima dell’intervento dei carabinieri, ma gli specialisti hanno recuperato integralmente il contenuto del dispositivo. Quest’ultimi hanno scovato diverse applicazioni installate sul telefono che gli permettevano di accedere di remoto, senza alcun consenso, ai sistemi di videosorveglianza installati nelle abitazioni delle vittime. L’uomo è stato arrestato per interferenze illecite nella vita privata. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre vittime.