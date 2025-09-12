Ricercato fugge dalla finestra del bagno per evitare l’arresto: catturato a Giugliano

Si è conclusa con un arresto la fuga di Antonio Palma, 38 anni, nato a Villaricca l’8 novembre 1987, ricercato dal 5 settembre scorso dopo essere evaso dai domiciliari.
Palma stava scontando una pena in detenzione domiciliare fino al 2026, ma a causa di ripetute violazioni la Procura della Repubblica di Napoli Nord aveva disposto il suo trasferimento in carcere per scontare 7 anni di reclusione per rapina aggravata.
Quando i carabinieri bussarono alla porta della sua abitazione, l’uomo riuscì a scappare gettandosi dalla finestra del bagno, facendo perdere le proprie tracce.
Dopo giorni di indagini serrate, i militari della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno rintracciato il fuggitivo all’alba, nascosto in una stanza di un albergo in via Ripuaria.
Arrestato, è stato subito condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovrà rispondere anche del reato di evasione.