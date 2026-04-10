Susy Cimminiello ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Susy Cimminiello, sorella di Gianluca, tatuatore vittima innocente di camorra.

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Gianluca nasce il 22 luglio del 1978 e ha due sorelle: Susy, la più piccola, e Palma. E’ soltanto un bambino di 6 anni quando a causa della separazione dei genitori si ritrova a vivere una situazione difficile con l’intervento dei servizi sociali. Trascorre così i successivi sette anni in un collegio con i preti. Impara da subito a difendersi, lontano dalle sue sorelle, dall’amore di una famiglia, deve cavarsela da solo.

Nonostante un’infanzia non semplice, la madre ha fatto di tutto per non far mancare il suo amore a Gianluca e alle sorelle. Cresce in un quartiere difficile, ma questo non è un valido motivo per prendere strade sbagliate. Gianluca sa che c’è sempre un’alternativa alla violenza, alla strada che sembra più semplice. Trova nello sport, in particolare nella boxe, il giusto sfogo alla sua rabbia. Lo sport, gli allenamenti, la fatica dell’agonismo lo aiutano a formare il suo carattere. Ma soprattutto a rispettare gli altri e anche gli avversari. Lo sport ci aiuta in questo, le arti marziali ci insegnano a rispettare sempre il nostro avversario e a non infierire quando è in difficoltà. E così è Gianluca, uno sportivo che non ha mai fatto versare una goccia di sangue a nessuno e che non aveva interesse a mettere in difficoltà gli altri.

Dopo un periodo trascorso in Francia, sceglie di abbandonare la boxe per dedicarsi alla kick boxing. Ha paura, infatti, che negli incontri il suo naso possa essere colpito e “rovinato” e la sua vanità lo spinge verso questo cambiamento. Si allena ogni sera nella palestra di fronte casa e si diploma anche in arti marziali.

Si è sempre dato da fare, senza l’appoggio del padre, seguendo le sue passioni e la strada della legalità. E’ abituato a rimboccarsi le mani, ma non a rinunciare a ciò che ama e ai suoi sogni. Vuole diventare famoso, questa è la sua ambizione, ma per ciò che sa fare meglio. Come il disegno.

Lascia gli studi e trasforma la sua passione in un mestiere. Ottiene infatti la qualifica di tatuatore. E’ conosciuto nell’ambiente come Zendark e finalmente riesce ad aprire il suo laboratorio, il Zendark Tatto a Casavatore, a due passi da Scampia.

E’ bravo nel suo lavoro e presto si sparge la voce del suo talento e della sua professionalità. I tatuaggi di Gianluca sono una garanzia di unicità, a tutti i suoi clienti regala il disegno del tatuaggio che scelgono. Una promessa che le sue sono opere uniche.

E’ alla continua ricerca di un suo equilibrio, ha bisogno di prendersi cura di qualcuno, anche per questo decide di prendere con sé un cane, che lo accompagna dovunque.

Il mare è la sua passione, trascorre tanto tempo in spiaggia, a pescare e in barca. Si sente libero, il profumo del mare gli riempie l’anima e lo ricarica di energia.

Così come l’amore per Anna, la sua compagna. Vivono insieme e Anna lo aiuta nello studio, accogliendo i clienti.

Una domenica di fine gennaio del 2010, Gianluca va al San Paolo per incontrare il calciatore Ezequiel Lavezzi e farsi fotografare con lui davanti agli spogliatoi, nonostante il calcio non sia una sua grande passione. Anzi, non ha mai avuto dubbi a scegliere: tra un incontro di boxe e una partita di calcio, Gianluca sceglie sempre i guantoni.