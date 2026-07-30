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Chiuderà per 5 giorni lo svincolo Vomero della Tangenziale di Napoli. Ci sono i lavori di adeguamento anti-sismico della rampa di ingresso che sarà inaccessibile ai veicoli a partire da domenica 2 agosto, dalle ore 22, e fino alle 6 del mattino di giovedì 6 agosto.

Lo ha comunicato la società Tangenziale di Napoli spa, del gruppo Autostrade per l’Italia, spiegando che la chiusura in modalità continuativa la rampa di ingresso in direzione Pozzuoli dello svincolo Vomero della Tangenziale di Napoli si è resa necessaria “per consentire l’esecuzione di interventi di adeguamento sismico previsti nel più ampio progetto di ammodernamento della rete autostradale”.

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Tangenziale di Napoli, lo svincolo Vomero verso Pozzuoli chiude per 5 giorni per lavori

I cantieri provocheranno probabilmente disagi alla circolazione per gli spostamenti. Considerando che molti napoletani all’inizio di agosto saranno ancora in città per lavoro, prima della pausa della settimana di Ferragosto, ma i lavori erano già programmati da tempo. Si è deciso di tenerli nelle prime giornate di agosto, perché, spiega sempre la società, “tipicamente, si registrano flussi di traffico più bassi rispetto alla media dell’anno”. Purtroppo, non sarebbe stato possibile fare i lavori a traffico aperto, a causa “della natura stessa delle lavorazioni”.

Per i lavoratori che dal Vomero devono raggiungere la zona occidentale in direzione di Pozzuoli, la società Tangenziale di Napoli, in accordo con il Comune, ha suggerito una serie di percorsi alternativi, in modo da poter fruire comunque dell’arteria stradale A56.

Ingresso svincolo “Camaldoli” in direzione Pozzuoli;

Ingresso svincolo “Vomero” in direzione Capodichino e inversione di marcia in corrispondenza dello svincolo “Arenella/Zona Ospedaliera”.