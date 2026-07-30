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Si chiude con un’archiviazione il procedimento per omicidio nei confronti di Renato Valiante, il proprietario della villetta di Foria di Centola dove, nella notte del 23 giugno 2025, durante un tentativo di furto, rimase ucciso un giovane complice della banda.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, con provvedimento del 29 luglio, ha disposto l’archiviazione del procedimento, ritenendo insussistenti i presupposti per una condanna e riconoscendo l’applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa prevista dall’articolo 52 del codice penale.

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Uccise ladro durante il furto, archiviata l’accusa di omicidio: “Fu legittima difesa”

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, quella notte tre persone si sarebbero introdotte nella proprietà di Valiante. Il proprietario, dopo aver sentito rumori sospetti, uscì nel giardino antistante l’abitazione armato di un fucile regolarmente detenuto.

Durante la fuga sarebbe stato esploso un colpo di pistola nei suoi confronti, arma che, secondo gli accertamenti, sarebbe stata prelevata dalla cassaforte dell’abitazione. Valiante avrebbe quindi reagito sparando, ferendo Xhuljan Curti e colpendo mortalmente un altro dei complici, il 26enne Rivaldo Rusi.

La vicenda aveva suscitato grande attenzione e tensione sul territorio. Dal giorno successivo al furto, i familiari del giovane deceduto arrivarono a Foria di Centola, davanti alla villetta, chiedendo di poter riavere il corpo del ragazzo. Furono momenti delicati, con la presenza delle forze dell’ordine e un clima di forte preoccupazione fino al ritrovamento della salma occultata da Valiante.

Il corpo venne poi individuato dai carabinieri nella zona di San Severino di Centola, dopo le indicazioni fornite dallo stesso Valiante, che si era presentato in Procura insieme al suo difensore, l’avvocato Antonello Natale. La salma fu trasferita all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli accertamenti medico-legali.

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Natale per l’esito giudiziario: “Sul piano umano rimane il dolore per una giovane vita spezzata”, ha sottolineato il difensore.