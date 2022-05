Temptation Island cancellato, al suo posto un nuovo programma di Maria De Filippi

Temptation Island non sarà più trasmesso da Canale 5. La conferma arriva dal giornale Chi che riporta quale sarà il nuovo programma trasmesso da Mediaset quest’estate in priva visione. Al posto del reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda una nuova trasmissione targata Maria De Filippi: “Cosa arriva al posto di Temptation? È ufficiale: quest’anno Temptation Island non andrà in onda, ma il team di Maria De Filippi, a fine maggio, è pronto a girare un nuovo programma. Al momento ancora top secret”.

Qualche settimana fa TvBlog ha rivelato che invece di Temptation Island, potrebbero andare in onda le repliche di Tu Si Que Vales, ma a quanto pare non sarà così visto che Chi parla di ‘girare un programma’. Ci sono anche dei rumor su una possibile versione Vip di Uomini e Donne (LEGGI QUI).

Filippo Bisciglia parla della possibile cancellazione di Temptation Island

Contattato da Nuovo Tv Filippo Bisciglia ha detto di non sapere nulla della cancellazione del suo show: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei“.

Stessa versione riportata anche a Mario Manca per Vanity Fair: “Non parlo di Temptation Island con Maria da novembre. Posso leggere, sentir dire a destra e a sinistra qualsiasi cosa, ma per me l’ultima e l’unica parola che conta è quella di Maria. Tutto il resto non conta niente. Soffrirei tanto, anche perché è il docu-reality più visto della televisione italiana e nutro per il pubblico un affetto clamoroso. Una volta un mio amico tennista mi ha detto che Temptation senza di me è come Roland-Garros senza Nadal“.