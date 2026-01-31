PUBBLICITÀ
Tentato furto ad Acerra, nel mirino il cantiere dell'alta velocità

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Su richiesta dell’istituto di vigilanza i Carabinieri sono intervenuti lungo la linea “dell’alta velocità” in fase di costruzione ad Acerra, e precisamente presso il cantiere RI06-RI07, accesso VA17 per la segnalazione di un furto in atto.
Arrivati sul posto, i carabinieri hanno constatato che ignoti avevano tranciato i cavi posti sui pali in alto senza però riuscire ad ultimare il furto.
Indagini in corso.

