Tentato furto ad Acerra, nel mirino il cantiere dell’alta velocità

Su richiesta dell’istituto di vigilanza i Carabinieri sono intervenuti lungo la linea “dell’alta velocità” in fase di costruzione ad Acerra, e precisamente presso il cantiere RI06-RI07, accesso VA17 per la segnalazione di un furto in atto.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno constatato che ignoti avevano tranciato i cavi posti sui pali in alto senza però riuscire ad ultimare il furto.

Indagini in corso.