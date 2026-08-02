Terremoto ai Campi flegrei, riapre il porto di Pozzuoli

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Buone notizie sul fronte trasporti nella zona flegrea dopo le forti scosse di venerdì. Il porto di Pozzuoli riapre e torna pienamente operativo a partire da oggi con la ripresa dei collegamenti da e per le isole. Nella giornata di ieri è arrivata la firma dell’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo, dopo che a seguito di controlli nella serata di venerdì, la Capitaneria di Porto aveva segnalato l’inagibilità della banchina del molo puteolano e ne ha interdetto l’utilizzo. «Con la firma dell’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo, da domenica 2 agosto il porto di Pozzuoli tornerà pienamente operativo e riprenderanno regolarmente i collegamenti con Ischia e Procida. Ringrazio la Capitaneria di Porto di Pozzuoli, gli uffici regionali e il professor Andrea Prota per il lavoro svolto e per la rapidità delle verifiche tecniche e dell’intervento», è il commento del vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo. «I nostri servizi di collegamento marittimo Pozzuoli/Ischia, Pozzuoli/Casamicciola e Pozzuoli/Procida saranno ripristinati integralmente, ad eccezione delle corse 06.20 Casamicciola/Pozzuoli e 08.15 Pozzuoli/Casamicciola di domenica che non saranno effettuate», ha comunicato invece Medmar Navi.