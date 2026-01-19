Terribile incidente, morti i giovani fratelli Antonio e Cecilia

PUBBLICITÀ

Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sulla provinciale 41 tra Altamura e Laterza in cui sono morti i fratelli Antonio e Cecilia Bigi, di 21 e 24 anni. Altri due ragazzi che erano in auto con loro, e che sono rimasti feriti, sono ricoverati all’ospedale della Murgia.

Il cordoglio per Antonio e Cecilia Bigi

“Il Team Altamura esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Cecilia e Antonio Bigi, vittime del grave incidente avvenuto sulla strada provinciale 41.

In questo momento di immenso dolore, la società si stringe con rispetto e commozione attorno alla famiglia Bigi e a tutta la comunità altamurana, profondamente colpita da questa perdita che lascia sgomenti. Alla famiglia, ai parenti e a quanti hanno voluto bene a Cecilia e Antonio, giungano le nostre più sincere condoglianze”.

PUBBLICITÀ

“Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, ha indetto il lutto cittadino per i funerali in programma domani (martedì 20 gennaio) di Cecilia e Antonio Bigi, sorella e fratello, che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale sulla provinciale 41 nella giornata di ieri. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 15:30 nella chiesa di San Giovanni Bosco. L’intera città è rimasta profondamente scossa dalla tragedia. Interpretando il sentimento collettivo il sindaco ha decretato il lutto cittadino. Si dispone, in concomitanza con la celebrazione del rito funebre, l’esposizione della bandiera cittadina a mezz’asta presso Palazzo di Città, nonché la collocazione del gonfalone della città presso la Chiesa di San Giovanni Bosco, nel corso della cerimonia. Il sindaco invita tutta la cittadinanza, le organizzazioni e le associazioni sociali, produttive, culturali, sportive e ricreative di Altamura ad unirsi alla commemorazione e ad osservare momenti di riflessione in segno di vicinanza e solidarietà alla famiglia colpita dai lutti”.