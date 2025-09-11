PUBBLICITÀ
Terrore a Casoria, entra in un negozio e devasta la cassa con calci e pugni

Redazione Internapoli
Redazione Internapoli
La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano, con precedenti di polizia, per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità, danneggiamento, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dei Commissariati di Afragola e di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti sulla via SS Sannitica a Casoria per la segnalazione di una persona in stato di escandescenza all’interno di un esercizio commerciale.

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da una guardia giurata addetta alla sicurezza la quale, poco prima, aveva tentato di fermare il 30enne che, entrato nel locale, si era intrufolato frettolosamente dietro la cassa per poi devastarla con calci e pugni.

Gli agenti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il prevenuto che, sprovvisto di documenti, ha fornito agli operatori delle generalità risultate essere false come emerso dagli accertamenti di seguito esperiti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

