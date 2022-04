Terrore ad Acerra, spari all’esterno di un noto locale dopo la lite

Paura ieri sera ad Acerra dove, come riportato da Il Mattino, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco nei pressi di un noto locale. I fatti sarebbero successi poco dopo le 21. Due ragazzi in sella ad uno scooter avrebbero sparato in direzione dell’attività commerciale.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine – si legge sul quotidiano – all’origine dell’episodio ci sarebbe stata una lite tra due giovani. Un banale scambio di battute che però avrebbe scatenato l’ira di uno di loro che, dopo essersi allontanato, è tornato ed ha esploso i colpi d’arma da fuoco all’esterno del locale.

Panico tra i presenti che hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine, giunte sul posto. Gli agenti di polizia del commissariato di Acerra hanno rinvenuto quattro bossoli che fortunatamente non hanno provocato danni. Non si registrano feriti. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Al momento, non è stata esclusa nessuna ipotesi.