Tormentava l’ex amante e la sua famiglia, scarcerata dal Riesame di Napoli

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Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato, revocando gli arresti domiciliari, la donna 55enne di Montesarchio, accusata di stalking nei confronti dell’ex amante e della sua famiglia, composta dalla moglie e da due figli minorenni. In particolare 5 anni dopo la fine di una relazione extraconiugale, la 55enne di Montesarchio avrebbe continuato a tormentare l’ex amante e la sua famiglia, composta dalla moglie e da due figli minorenni.

Tormentava l’ex amante e della sua famiglia

Per questo il Gip del Tribunale di Benevento aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alle parti offese, con applicazione del braccialetto elettronico e obbligo di mantenere una distanza di almeno un chilometro. Successivamente, a seguito di presunte violazioni e nuove denunce delle persone offese per nuovi presunti episodi di stalking, la misura era stata aggravata prima con il divieto di dimora in Montesarchio, applicata congiuntamente al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, e successivamente, a seguito di ulteriori denunce delle persone offese e quindi di ulteriori presunte violazioni e presunti ulteriori episodi di stalking, la misura era stata aggravata con quella detentiva degli arresti domiciliari, oggi revocati.

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La denuncia dell’uomo

L’ordinanza di custodia cautelare era arrivata al termine di un’indagine dei Carabinieri coordinata dalla Procura di Benevento.

L’inchiesta era partita dalla querela dell’uomo. Il quadro probatorio è formato dai filmati del sistema di videosorveglianza comunale, le dichiarazioni delle vittime, compresi i minori e le testimonianze raccolte.

Elementi ritenuti sufficienti dal Gip per disporre la misura, considerata l’esistenza di un concreto pericolo di reiterazione. Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le tesi dell’avvocato Fucci, ha scarcerato la donna 55enne di Montesarchio, revocandole gli arresti domiciliari e disponendo in via residuale il divieto di dimora in Montesarchio.