Torna il sereno dopo le piogge di ieri a Napoli, le previsioni meteo

Giornata stabile e dal sapore quasi primaverile quella di giovedì 25 settembre, che si preannuncia sotto il segno del bel tempo e di temperature piacevoli. Secondo le previsioni, infatti, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche nube sparsa al mattino e ampi rasserenamenti nelle ore pomeridiane e serali.

Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 24 gradi, con la minima registrata attorno alle ore 6 e la massima prevista per le 14. Un clima gradevole, ideale per chi deciderà di trascorrere qualche ora all’aperto o per chi si muoverà in città.

Dal punto di vista dei venti, non sono attese particolari variazioni: la giornata sarà interessata da venti deboli provenienti da Ovest-Sud-Ovest, con raffiche comprese tra 8 e 13 km/h nelle ore centrali, mentre in serata i venti saranno assenti.

L’unica nota di attenzione riguarda le prime ore del mattino, quando si prevede una visibilità ridotta, soprattutto intorno alle ore 7, con banchi di nebbia localizzati e visibilità fino a 600 metri.

Sul fronte della radiazione solare, i valori saranno relativamente elevati: alle ore 13 è previsto un picco di intensità UV pari a 5.4, corrispondente a 771 W/m². Un livello moderato che potrebbe richiedere una leggera protezione solare per le persone particolarmente sensibili.

La giornata si preannuncia quindi tranquilla e gradevole, nel segno di un inizio autunno mite, in attesa di eventuali cambiamenti nel fine settimana.