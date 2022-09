Totti compie 46 anni, snobbato dalle sue due donne: le reazioni di Ilary e Noemi

Francesco Totti compie 46 anni. Il “Pupone” festeggia oggi il suo primo compleanno senza Ilary, con cui è stato sposato dal 2005 fino alla separazione avvenuta all’incirca un mese fa. E dopo le innumerevoli parole spese dal momento della rottura, i silenzi, le accuse che si sono alternate ambo le parti e l’inevitabile fiume di notizie che ne è susseguito, ci hanno pensato i due figli maggiori della coppia, Cristian e Chanel, a dare una bella mazzata al turbinio di notizie, dedicando sui rispettivi profili social il proprio messaggio di auguri verso il padre.

I messaggi su Instagram di Christian e Chanel: “Papà ti amiamo da morire”

A far maggiormente notizia, nel giorno del 46esimo compleanno dell’ex capitano della Roma, non sono stati i mancati auguri della sua ex moglie, ma l’immutata dimostrazione d’affetto da parte dei due figli maggiori della coppia, Cristian e Chanel. I due primogeniti dell’ex capitano giallorosso hanno usato i loro rispettivi account Instagram per fare gli auguri al padre: “Auguri vita, ti amo da morire”, ha scritto Cristian, mentre Chanel ha scritto “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”. Una rottura del silenzio di importanza notevole quella avvenuta da parte dei due ragazzi, in quanto ciò dimostra che, nonostante la separazione dei genitori e il susseguirsi di voci e notizie che c’è stato nell’ultimo mese, il rapporto padre-figli non è per nulla cambiato e che il Pupone continua ad essere un ottimo padre nonché un esempio.

Ilary tace, Noemi Bocchi pure

Come già anticipato, non sono emersi sui social di Ilary Blasi messaggi d’auguri rivolti all’ex marito, per una questione di coerenza con l’attuale situazione generata dalla separazione. Così come non risultano messaggi o post di auguri da parte di Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Totti, scelta questa probabilmente dettata dalla delicatezza del momento che avrà spinto la ragazza a tacere, almeno pubblicamente, sui suoi profili social.