Quando la fantasia supera la realtà. L’episodio che nei giorni scorsi ha portato boss e ras degli Abbinante del Monterosa in carcere (leggi qui l’articolo) ricorda quanto accaduto nella seconda stagione della serie tv Gomorra. Marinella, moglie di Raffaele Magliocca, boss detenuto e figlio della capopiazza Scianel, tradisce il marito intrattenendo una relazione extraconiugale con Mario, l’autista della donna boss. Un tradimento che, in questo caso, non resterà impunito con la stessa Scianel che per vendicarsi del disonore gettato dalla nuora sul figlio non esiterà a condannare a morte il giovane.

E’ andata decisamente meglio all’uomo che aveva intrecciato una relazione extraconiugale con la moglie di un ras del clan Abbinante detenuto. Un affronto che il gruppo criminale di appartenenza non poteva nè voleva tollerare. A salvarlo, in pratica, i sostituti procuratori della DDA e gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli i quali, dopo avere capito che la morte dell’uomo era ormai imminente, hanno sottoposto a fermo mandanti ed esecutori materiali, quando, ormai, per la vittima era stata addirittura già scavata la fossa. I destinatari dei provvedimenti cautelari sono il boss Antonio Abbinante, suo nipote Raffaele, Antonio Esposito, Salvatore Morriale e Paolo Ciprio. La notizia del loro arresto era stata anticipata nei giorni scorsi da Internapoli (leggi qui l’articolo).