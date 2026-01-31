Tragedia a Pianura, 20enne muore a casa dell’amico: ipotesi overdose

PUBBLICITÀ

È avvolta da molti interrogativi la morte di un giovane di 20 anni, senza precedenti penali, deceduto nel pomeriggio di ieri in un appartamento del quartiere Pianura, nella zona occidentale della città. Il ragazzo si trovava nell’abitazione di un amico quando si è verificata la tragedia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non è esclusa quella di un malore legato all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto prima del loro arrivo. A seguito della segnalazione, sono giunti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Pianura, che hanno informato il pubblico ministero di turno. Presente anche il medico legale, incaricato di effettuare un primo esame esterno del corpo.

L’amico presso cui il giovane si trovava è stato ascoltato dagli inquirenti, mentre l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico. Gli esiti degli accertamenti serviranno a chiarire le cause del decesso, stabilendo se vi sia stato l’uso di droghe e, in tal caso, in quale momento e di quale tipo.

Profondo il dolore dei familiari, mentre le generalità della vittima non sono state rese note dalla Questura.