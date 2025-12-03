PUBBLICITÀ

Articolo a cura di Ivana Alessia Ciccarelli

Morto a 41 anni l’imprenditore siciliano Salvo Raciti colpito da un malore improvviso nella sua abitazione di Catania.

La vittima era sposata con Susy Fuccillo, ballerina ed influencer giuglianese che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2007.

Tragedia per la giuglianese ex Amici Susy Fuccillo, è morto il marito Salvo Raciti

La tragedia avvenuta tra il 1 e il 2 dicembre dopo una serata trascorsa in famiglia. In seguito ad un malore improvviso mentre installava alcune luci di Natale ed evidenti perdite di sangue, Salvo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso Garibaldi dove è stato constatato il decesso. Lascia la moglie e tre bambine l’ultima di appena 1 anno.

Sconvolta la comunità di Catania dove Savio era conosciuto in quanto proprietario delle “Capannine”, noto stabilimento balneare.

Anche il mondo dei social manifesta vicinanza e dolore per Susy che negli ultimi anni condivideva momenti felici della sua vita interamente dedicata alla famiglia e alla sue passione per la moda, il fitness, l’home decor, e naturalmente il marito con cui poco fa aveva celebrato i 10 anni di matrimonio.

Sulla salma del 41enne verrà eseguita l’autopsia per risalire alle cause del decesso.