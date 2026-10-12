Tragedia sfiorata a Pianura, calciatore in arresto cardiaco salvato dall’arbitro

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Tragedia sfiorata a Pianura, quartiere dell’area ovest di Napoli. Nella giornata di sabato 10 ottobre, durante la Partita di coppa del campionato Intersociale Legend (over 60) nella partita che vedeva sfidarsi la Visione Technologie e la Partenope Stella Rossa, si è sfiorata la tragedia sul campo Astroni.

Al 20esimo circa del secondo tempo due calciatori si sono scontrati battendo la testa ed uno di loro si è accasciato al suolo in arresto cardiaco.

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Fortunatamente, il calciatore è stato rianimato dall’arbitro della gara, il sig. Giulio Andrea Denis, che con nervi saldi è riuscito a praticare il massaggio cardiaco e a rianimare il calciatore.