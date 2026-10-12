Dramma al Vomero, interviene per difendere la figlia e viene investito dal camion dei rifiuti

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Tragedia sfiorata in piazza Vanvitelli, a Napoli quartiere Vomero. Nella serata di sabato 10 ottobre, una ragazza è stata infastidita da un giovane. Alla vista di quanto stava accadendo, il padre è intervenuto per difendere la figlia. È stato brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzi presenti in piazza e durante la rissa l’uomo è finito per strada mentre transitava il camion della nettezza urbana. Il mezzo pesante lo ha investito schiacciandogli la gamba.

Operato il papà: il mezzo, come anticipato, gli ha schiacciato una gamba e l’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Ferita anche la figlia, che era intervenuta per difendere la sorellina piccola dall’aggressione di alcuni ragazzini. La giovane è stata ricoverata all’ospedale Fatebenefratelli ed ha lussazioni e contusioni al collo. Identificati e denunciati i minori.

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“Da tempo poniamo una questione che consideriamo centrale – scrive la Rete di mamme per la sicurezza di Napoli – gli uomini e i mezzi messi a disposizione sono realmente sufficienti a garantire un controllo adeguato e continuativo delle aree considerate più a rischio? Le istituzioni competenti hanno il dovere di verificare la concreta disponibilità delle risorse e laddove necessario, l’adozione di correttivi operativi. Individuare le zone da presidiare è soltanto il primo passo ma poi assicurare che quel presidio sia effettivo, costante e adeguato alle esigenze del territorio”.