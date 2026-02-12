PUBBLICITÀ
Tragico incidente a Varcaturo: perde la vita Mario Costantin, scivola con la sua Ducati rossa

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Varcaturo è sotto shock per il tragico incidente avvenuto nelle scorse ore lungo una delle arterie principali della zona, dove ha perso la vita Mario Costantin.

Il giovane, in sella alla sua Ducati rossa, sarebbe scivolato andando poi a sbattere contro un’auto con a bordo un uomo e una donna, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Mario sarebbe deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto. L’area è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono attualmente in corso. Gli investigatori stanno lavorando per comprendere se all’origine della caduta vi siano state condizioni dell’asfalto, un ostacolo improvviso o altri eventuali fattori. Non si esclude alcuna ipotesi.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, dove Mario era conosciuto e stimato da molti. Descritto come un bravo ragazzo e un grande lavoratore, la sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore tra familiari, amici e colleghi.

La comunità di Varcaturo si stringe attorno alla famiglia Costantin in questo momento di immenso dolore, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dagli inquirenti per fare piena luce sulla tragedia.

La salma è stata sequestrata e trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “San Giuliano” per la successiva autopsia.

Incidente in via Ripuaria a Varcaturo, Mario muore sul colpo

 

