Tregua artica a Napoli, temperature in aumento dopo il gelo

Martedì 13 gennaio sarà una giornata senza precipitazioni su tutto il territorio della Campania. Le temperature diminuiranno nel corso della giornata in tutte e le provincie. Massima di 14 gradi a Napoli e 14 a Caserta. I venti soffieranno nelle aree interne, con una velocità massima che toccherà i 6 nodi in Irpinia e 7 a Benevento. A Napoli la giornata​ sarà caratterizzata da tempo stabilmente nuvoloso con locali aperture. Le temperature percepite oscilleranno in media tra una minima di 7 e una massima di 14 gradi: mare poco mosso e venti fino a 4 nodi.

Già tra martedì 13 e mercoledì 14, però, i venti dai quadranti meridionali veicoleranno masse d’aria più miti, ma soprattutto più umide, portando una nuvolosità diffusa in particolare sui settori tirrenici. Gli effetti di questo peggioramento, con la possibilità di qualche piovasco, si sentiranno inizialmente sul Nord-Ovest. Tra le aree più colpite la Liguria e, occasionalmente, le coste più settentrionali della Toscana. Questa tendenza all’instabilità culminerà entro la giornata di giovedì 15, quando qualche precipitazione raggiungerà anche le coste del Lazio. Nel complesso, inoltre, si registra diffuso aumento delle temperature.

Annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. “L’inizio della nuova settimana – afferma – vedrà l’alta pressione affermarsi con decisione, stabilizzando il tempo su gran parte del territorio nazionale. Ci aspetta quindi un lunedì caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato”.