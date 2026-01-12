PUBBLICITÀ
HomeMeteoTregua artica a Napoli, temperature in aumento dopo il gelo
Meteo

Tregua artica a Napoli, temperature in aumento dopo il gelo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Meteo a Napoli, il freddo aumenterà ancora: le previsioni per i prossimi giorni
Meteo a Napoli, il freddo aumenterà ancora: le previsioni per i prossimi giorni
PUBBLICITÀ

Martedì 13 gennaio sarà una giornata senza precipitazioni su tutto il territorio della Campania. Le temperature diminuiranno nel corso della giornata in tutte e le provincie. Massima di 14 gradi a Napoli e 14 a Caserta. I venti soffieranno nelle aree interne, con una velocità massima che toccherà i 6 nodi in Irpinia e 7 a Benevento. A Napoli la giornata​ sarà caratterizzata da tempo stabilmente nuvoloso con locali aperture. Le temperature percepite oscilleranno in media tra una minima di 7 e una massima di 14 gradi: mare poco mosso e venti fino a 4 nodi.

Già tra martedì 13 e mercoledì 14, però, i venti dai quadranti meridionali veicoleranno masse d’aria più miti, ma soprattutto più umide, portando una nuvolosità diffusa in particolare sui settori tirrenici. Gli effetti di questo peggioramento, con la possibilità di qualche piovasco, si sentiranno inizialmente sul Nord-Ovest. Tra le aree più colpite la Liguria e, occasionalmente, le coste più settentrionali della Toscana. Questa tendenza all’instabilità culminerà entro la giornata di giovedì 15, quando qualche precipitazione raggiungerà anche le coste del Lazio. Nel complesso, inoltre, si registra diffuso aumento delle temperature. 

PUBBLICITÀ

Annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. “L’inizio della nuova settimana – afferma – vedrà l’alta pressione affermarsi con decisione, stabilizzando il tempo su gran parte del territorio nazionale. Ci aspetta quindi un lunedì caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato”.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati