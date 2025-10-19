Truffe online con i conti bancari, scarcerata la gang di piazza Mercato

PUBBLICITÀ

E’ durata meno di tre giorni la permanenza in carcere del 27enne Domenico Sabatino, il 22enne Emanuele Lamonica e il 23enne Giuseppe Ruoppolo. I tre erano accusati di truffa aggravata. In particolare, secondo la Procura, avrebbero prelevato soldi da conti online utilizzando la tecnica del phishing. Durante l’udienza di convalida i legali dei tre hanno dimostrato che non vi era ne flagranza nè consumazione di reato e in questo modo sono venute meno le esigenze cautelari con la scarcerazione dei tre. Lamonica era difeso dagli avvocati Simona Lai e Francesco Iovine, Sabatino dall’avvocato Roberta Pinelli mentre Ruoppolo dall’avvocato Amedeo Cirenza. I carabinieri avevano fatto irruzione in un appartamento di vico Campagnari al Mercato dopo la segnalazione di diverse truffe online. Quando fanno irruzione ci sono 5 uomini. Uno di loro nasconde un computer portatile sotto al letto ma i militari hanno visto tutto. Quell’abitazione sarebbe la base tecnica per le truffe. Secondo le forze dell’ordine, i cinque, fingendosi impiegati dei servizi clienti di istituti bancari, avrebbero inviato sms e mail nei quali si paventavano ai correntisti tentativi fraudolenti di pagamento. Attraverso link a siti web creati ad arte, sui quali le vittime inserivano i propri dati personali e bancari, avrebbero ottenuto facile accesso alle loro pagine di home banking. Il classico phishing nel cui mirino sarebbero finiti soprattutto anziani. Inchiesta però che dopo l’udienza di convalida ha già incontrato il primo stop.