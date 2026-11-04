“Tu sei carcerato e fai il carcerato”, il ‘terrore’ del ras Perfetto su Pianura

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Un Terrore giacobino. Quello impiantato dal rampollo Mattia Perfetto su Pianura. Il figlio del ras Vitale ‘piett d’acciaio’ non lasciava spazio a compromessi, a mediazioni. Voleva tutto. E subito. Un modus operandi che costituisce il nucleo dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Dello Stritto contro 28 presunti appartenenti alla mala pianurese. L’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale – sotto la guida del procuratore aggiunto Sergio Amato e sviluppata sul campo dalla Squadra Mobile diretta da Mario Grassia – fotografa proprio l’ascesa e il radicamento sul territorio del gruppo retto dal giovane Perfetto che aveva creato un vero e proprio ‘regime’ in via Evangelista Torricelli, sempre spalleggiato dal suo braccio destro Mario Fiscarelli. Una cappa soffocante di soprusi dove chi non si piegava rischiava grosso: nell’ordinanza infatti viene riportato che chi provava ad agire autonomamente o cercava di mettersi contro il gruppo veniva convocato in luoghi isolati, costretto a inginocchiarsi con la canna di una pistola puntata alla tempia e messo di fronte a una scelta: stare con i Perfetto o contro di loro con tutte le conseguenze del caso. Non è un caso che Perfetto voleva ribadire il suo potere attraverso le stese e le intimidazioni armate: ben 13 le scorribande armate tra le strade del quartiere. Non mancavano veri e propri blitz nelle piazze di spaccio come quando Perfetto insieme al suo luogotenente Alessio Esposito minacciò un presunto pusher reo di avere un debito con il clan: “Pigliami un po’ la pistola che devo sparare a questo, mi devi portare 5mila euro altrimenti te ne faccio andare da Pianura”. Significativo poi il ruolo svolto dallo stesso Perfetto nel ridimensionare il ruolo di Massimiliano Santagata costretto ad accettare l’estromissione dagli affari illeciti su Pianura e a lasciare il quartiere. Durante un’incursione presso la sua abitazione Perfetto affrontò a muso duro Santagata: “Come la vogliamo risolvere questa situazione? Tu sei carcerato e fai il carcerato”.